Congresista Portalatino sobre Gonzáles: "No tiene ética"

Vivian Olivos: "No hay forma que un congresista diga no a la vacancia"

En Hora y Treinta, la congresista Vivian Olivos (Fuerza Popular), considera que ante la agudización de la crisis política, no teme perder su curul en el actual Parlamento con tal de que se vaya Pedro Castillo. "No tengamos miedo a unas nuevas elecciones, no tengamos miedo a perder una curul", dijo.