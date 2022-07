Congreso: anuncian cambios en propuesta de bicameralidad

Yenifer Paredes Navarro envió un documento al presidente de la Comisión de la Fiscalización, Héctor Ventura (FP), para reprogramar su citación. La cuñada del jefe de Estado señala que "hasta la fecha no se me ha hecho llegar ningún tipo de citación o invitación a su domicilio real" por lo que no ha tenido conocimiento de su notificación.