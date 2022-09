María del Carmen Alva: Hay que voltear la página y buscar un candidato de consenso

La congresista de Acción Popular espera que los parlamentarios escojan un candidato de consenso. Posteriormente, indicó que no hay votos para la vacancia contra el presidente Castillo. Luego, se mostró a favor del adelanto de elecciones donde manifestó que “nadie se aferra a su curul”. Sobre el informe de la DINI, dijo que no lo cree y no se debería de considerar.