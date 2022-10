[VIDEO] Alejandro Soto: No vamos a blindar a nadie

[VIDEO] Benji Espinoza señaló que, por motivos de salud, Lilia Paredes no asistirá a audiencia

El abogado de la pareja presidencial indicó que la primera dama no tiene la obligación de participar, pero que “quiere hacerlo”. A su vez, mencionó que no hay ningún “ánimo” o “acto malicioso” de dilatar la audiencia. Posteriormente, reiteró que Lilia Paredes no entregará su pasaporte porque consideró que el requerimiento es ilegal y arbitrario.