Bolsonaro sobre Lula: Tenemos una lucha entre el bien y el mal

La congresista de Renovación Popular dijo que el presidente Castillo no debería seguir en el cargo. A su vez, calificó a los ministros de Estado de “cómplices”. En esa línea, mencionó que el “Congreso sabe resolver sus problemas” tras la censura a Lady Camones. Luego, aseguró que el Parlamento no se ha debilitado. Sobre el proyecto de adelanto de elecciones, dijo que "no hay algo que pueda justificar, sin el mayor análisis o reflexión".