Evo Morales aseguró que no tiene miedo "a la detención" y reiteró que no será candidato

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que no tiene miedo a una posible "detención". Foto: AFP "No soy candidato, no voy a ser candidato pero tengo derecho a hacer política como político", dijo el exmandatario en una concurrida rueda de prensa, la primera desde su arribo a Argentina