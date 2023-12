Abogado de Patricia Benavides: "No se puede defender ni ante la JNJ y la propia Fiscalía"

"Según la propia norma del reglamento hay un conflicto de intereses, independientemente, si es bueno o es malo. Pero aún no la investigan [...] Igual sucedió con los casos de los congresistas que archivaron y nadie dice nada. Y cuando le preguntan al denunciante, dice 'no yo no di la denuncia'. Y eso sí no es bueno", detalló.