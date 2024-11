Acuña cuestionó paro nacional: “Están pensando en desestabilizar”

“Yo creo que los que están provocando no son peruanos. Están pensando en desestabilizar, no sabiendo que le están haciendo un gran daño al país. Yo creo que el mensaje que ha salido hoy día a los transportistas de Trujillo los va a hacer reflexionar. En Lima están pidiendo que nos unamos, que no haya paros, que no demostremos la inestabilidad”, sostuvo en diálogo con la prensa.