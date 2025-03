Adrianzén desestimó los audios de Patricia Muriano

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén , aseguró este martes que no se podrá corroborar la versión de Patricia Muriano , exasistente de la presidenta Dina Boluarte , quien en un audio afirmó que la mandataria se sometió a una cirugía estética en la nariz.

Desde el Congreso, donde se presentó ante la Comisión de Descentralización, Adrianzén descalificó el audio filtrado a la prensa, señalando que proviene de una fuente “absolutamente anónima” y que, por lo tanto, no se puede confiar en su contenido.

Adrianzén pide pruebas en instancias judiciales

El jefe del gabinete enfatizó que, si alguien tiene información relevante sobre una investigación en curso, debe presentarla ante las autoridades competentes y no en los medios de comunicación.

“Estoy seguro que aquello no se va a poder corroborar de ninguna manera y confío en que, llegado el momento, la autoridad jurisdiccional no solamente no lo tenga en consideración, sino que lo descarte de hecho”, declaró Adrianzén.