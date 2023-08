Alan Carrasco, regidor de la MML: "Rutas de Lima no brinda un servicio adecuado"

“Yo estoy de acuerdo que se respete la dignidad de la población de Lima Norte. Los vecinos de este sector de Lima nos sentimos bastante vulnerados porque Rutas de Lima cobra un peaje de 6.5 soles y no brinda un servicio adecuado. No tenemos rutas alternas, no tenemos puentes peatonales. En este tema en específico el Concejo Metropolitano está unido, votamos en unanimidad que Rutas de Lima se retire y que la concesión pertenezca a la municipalidad nuevamente”, dijo en el programa Hora y Treinta de Canal N.