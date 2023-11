Alberto Fujimori: Óscar Urviola señala que "no cabe ninguna aclaración" tras resolución del TC

"Desde el punto de vista procesal, por no estar dentro de los parámetros que establece el artículo 121 del nuevo Código Procesal Constitucional, no cabe ninguna aclaración porque no hay nada que aclarar en una sentencia que de acuerdo al ordenamiento jurídico se expidió en marzo de 2022 y que no se ha podido ejecutar porque existe una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se expidió el 7 de abril de 2022 y que dispone que los actos de supervisión que ha sido objeto el cumplimiento de las sentencias que investiga por los casos de Barrios Altos y la Cantuta donde está involucrado el señor Fujimori obliga al Estado peruano de abstenerse a implementar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional", explicó en entrevista a Canal N.