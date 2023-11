Alberto Fujimori: ¿Se debe liberar al expresidente?

"Este juzgado de Ica no solo tiene que escuchar la jurisprudencia del TC, sino también la sentencia que se emanan de los que el Perú es parte [...] Esa normativa que no hay dudad que es fuente de derecho es lo que va a tener que considerar ese juzgado. No es parámetro nada más. Pero también ese juzgado va a tener que decir qué hago con esta resolución de abril, la resolución de la Corte IDH", sentenció en declaraciones a Canal N.