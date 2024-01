Alcalde de Chincha reveló detalles del asalto en el que terminó herido de bala durante Año Nuevo

"A uno de mis cuñados lo estaban golpeando con la pistola en la sala. Entonces yo decido arrancar la camioneta. Y al salir me disparan el primer balazo a la luna que ingresó en mi brazo, con entrada y salida [...] Y la segunda bala ingresa por la puerta de la camioneta y me cae en la nalga izquierda donde estaba el teléfono, que fue el que me protegió". recordó.