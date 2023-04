Alcalde de Jesús María: "Con el uso de armas no letales se van a incrementar los asesinatos de serenos"

"Dándole un arma no letal al sereno lo estamos exponiendo. El delincuente cuando vea que el sereno hace el gesto de sacar el gas pimienta, no le va a dar un balazo, le va a dar cinco a matar. El sereno lo que necesita un chaleco antibalas y marrocas. Porque hasta ahora solo unas cintas para amarrar a los delincuentes (...) Con el uso de las armas no letales vamos a incrementar los asesinatos a los serenos", aseguró la autoridad edil en entrevista a Canal N.