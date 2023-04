Alcalde de La Molina viene recibiendo amenazas de traficantes de terrenos

“Nos contactamos con la prefectura y la séptima región, no nos hemos venido quejando […] a mí me vienen amenazando desde enero, pero yo no soy ‘quejoncito’, yo vengo a trabajar como siempre, mantengo una magnifica relación con mis vecinos, con los serenos y trabajo con la policía y ahí estamos”, dijo el alcalde quien indicó que las amenazas provienen de penales.