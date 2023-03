Alcalde de San Martín de Porres: "Invoco a la presidenta a que nos ayude con esta tarea y a los alcaldes a evitar estos siniestros"

La autoridad resaltó que, si bien llevan tres meses de gestión, ya conocen de este peligro, por lo que invocó al gobierno central para evitar que estas cosas no vuelvan a ocurrir. "Debemos tener políticas de Estado sostenibles con el tiempo. Cambian los gobiernos, cambian los ministros, cambian la gente, pero en febrero y marzo vuelven a suceder estas cosas, no sólo aquí en el río Chillón también, comprendo la molestia de los vecinos que es justa y comprensible, pero también que entiendan que sólo con nuestros recursos no podemos hacer todo, por ello invoco a la presidenta Dina Boluarte a que nos ayude con esta tarea, a los alcaldes para evitar este tipo de siniestros", declaró.