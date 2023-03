Alejandro Toledo: Juzgado de Columbia rechaza pedido para suspender extradición y detención

“Una vez estimados los argumentos de las partes y los procedimientos de extradición, la corte concluye que la cláusula del debido proceso no estipula un procedimiento adicional al que el demandante recibió. Como tal, el demandante no establece una probabilidad de éxito en este litigio, y por lo tanto no tiene derecho a medidas preliminares, obviando la necesidad de abordar los factores restantes”, narra parte de la resolución judicial.