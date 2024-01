Américo Gonza: Aníbal Torres y Betssy Chávez separaron a Pedro Castillo de Perú Libre

“Si vas a amenazar todo el día que vas a cerrar el Congreso; primero que, por estrategia, no es bueno. Si lo vas a hacer, hazlo calladito. Se debió dar en el marco de las cuestiones de confianza. No vas a hacer un cierre del Congreso al mediodía. No era lo que debía hacerse, si lo vas a hacer, que lo haga bien. Nosotros en Perú Libre le pedimos que haga cuestión de confianza por la nueva constitución. Pudo hacer cuestión de confianza cuando empezaron a censurar ministros sin motivos. Tiene que defender a la gente que pones”, sostuvo en Hora y Treinta de Canal N.