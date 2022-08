Arequipa: Presidente Castillo recibió pifias y gritos en su contra

Fueron nueve horas las que duraron las diligencias en la residencia de Palacio de Gobierno para capturar a la cuñada del presidente Castillo, Yenifer Paredes. Sin embargo, ella no fue encontraba pues, según el abogado del jefe de Estado, Benji Espinoza, no vive allí y no se encontró ninguna evidencia que compruebe lo contrario.