Asociación de Mujeres Bodegueras del Perú: 25 mil bodegas han sido perjudicadas por lluvias y huaicos

“Si bien es cierto que no es impuesto directamente aplicado a nosotros, es un impuesto que también indirectamente terminamos cubriendo. Más del 40% de productos que nosotros tenemos en las bodegas pagan este impuesto y esto lleva a la elevación de precios. La economía de todos los peruanos no se ha recuperado de la crisis sanitaria y ahora tenemos una crisis de la naturaleza que no nos permite tener un equilibrio en el sector de bodegas”, dijo Quiñones en entrevista con Canal N.