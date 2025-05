Autos M1 deberán cambiar sus placas: este es el cronograma

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha aprobado oficialmente el cronograma del Proceso General Extraordinario de Cambio de Placas , una iniciativa para fortalecer la seguridad vehicular y mejorar la identificación de los automóviles en el país. La Resolución Ministerial N.º 256-2025-MTC/01.02 establece que los vehículos que no cumplan con el cambio serán considerados como si no tuvieran Placa Única Nacional de Rodaje, con consecuencias legales.

El cambio obligatorio aplica a vehículos de uso particular de categoría M1, es decir, autos con hasta 8 asientos adicionales al del conductor (como sedanes, SUV, hatchbacks, etc.), inmatriculados antes del 2010 y que aún no portan la nueva placa vigente.