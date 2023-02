Banco de la Nación alerta a usuarios sobre nueva modalidad de estafa

Asimismo, se recomienda: 1) No entrar a enlaces sospechosos que envíen por correo, whatsapp o SMS, 2) No compartir información en páginas web que no tengan el candado de seguridad y se haya comprobado que sean oficiales, 3) No hacer transacciones online al encontrarse conectado a una red de internet pública, 4) Solo instalar softwares seguros y auténticos en tus aparatos electrónicos, 5) Cambiar periódicamente las claves o contraseñas y 6) Revisar constantemente los movimientos en las cuentas bancarias.