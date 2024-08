Boluarte: A los que nos quieren distraer, no caeremos en su juego

“No nos vamos a detener con distracciones, que ya quisieran muchos que nos distraigamos y no trabajemos. A ellos les decimos, tenemos la fuerza y el coraje, la valentía y la dignidad para seguir avanzando y trabajando por el beneficio de más familias de todos los peruanos y no nos van a distraer. No vamos a caer en su juego”, dijo.