“Creo que es un error y que no fortalece el sistema democrático. Aprobaron la reelección para ellos mismos, pero no para el resto del país, lo que priva a provincias y distritos de seguir contando con alcaldes eficientes”, agregó.

“No puedo continuar en Surco, como hubiera sido mi deseo, ya que he vivido allí por 63 años. Trabajar en mi distrito no es un trabajo, es un placer. Sin embargo, dado que no tengo esa opción, considero que postular a la alcaldía de Lima es una buena alternativa. Creo que estoy preparado para asumir el mayor reto de mi vida”, expresó.