Canal N conversó con el propietario de la mototaxi que fue arrastrada por el huaico en Huaycán

El señor Sósimo, afortunadamente, no se encontraba en su vivienda al momento del deslizamiento, "Yo no estaba yo, estaba en el trabajo, llegué en la tarde y me pasaron la voz, ahí me enteré de lo que había pasado", narró a Canal N, señalando que el vehículo quedó completamente inservible y que podría venderlo como chatarra, mientras que la maquinaria que se encontraba en su casa fue arrastrada hacia la quebrada, perdiendo así cerca de 20 mil soles en equipos.