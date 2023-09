Carlos Anderson considera que no es necesario otorgarle facultades legislativas al Gobierno

“Ese es un debate que no debería existir en un país que tiene un sistema de justicia tan débil. Aquí cualquiera puede ir preso, puede ser condenado. Por un mismo delito hay gente que sale libre, que va condenada 20 años. Con un sistema tan débil creemos que puede haber la libertad para que se acabe con la vida de una persona. A mí me parece descabellado y una respuesta mediocre ante la situación de violencia y la delincuencia que existe en el Perú. Es una medida desesperada, facilista que no merece ser atendida”, puntualizó.