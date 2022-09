Carlos Anderson: El presidente merece ser vacado, no me cabe ninguna duda

El congresista no agrupado señaló que por la obstrucción a la justicia merece ser vacado. Luego, indicó que "el comportamiento del gobierno es bipolar" y del presidente es" inconsistente y muestra que no tiene principios". Sobre las restricciones para candidatos a la presidencia, sostuvo que no deben postular aquellos que hayan cometido delitos que atentan contra el derecho la vida y la libertad. Además, mencionó que su proyecto de ley es “un tema de principios, no de nombre propio”.