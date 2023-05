Carlos Anderson sobre condecoración a Isabel Cortez: “Debió admitir que fue un error”

“A mí no me sorprende ni su actuar ni su manejo político. Eso es muy típico de mucha gente de izquierda. En el gobierno del señor Castillo no se preocupaban de las denuncias y la falta de idoneidad de los ministros. Me queda claro que es casi un estilo doble, un estilo donde los valores no son perecederos sino cambiantes”, dijo en el programa Octavo Mandamiento de Canal N.