Carlos Bruce: Las motos son usadas para hacer actos delictivos

“Hemos dado un plazo de hasta 60 días para que cualquier motorizado que tenga estas cajas de delivery, y transite por Surco, se acerque a los cinco centros de atención, se inscriba y reciba un código QR que pone en su caja de delivery y con eso no tiene ningún problema. Pero si no lo tiene, a partir de hoy vamos a capturar todas las motos de delivery que no tenga el QR, su vehículo va a ser internado y va a tener una multa de S/2600”, sostuvo en diálogo con Canal N durante un operativo.