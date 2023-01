Carlos Bruce: No podemos caer en el juego de grupos minúsculos

“No podemos caer en el juego de grupos minúsculos que, porque han perdido, no solo el poder, sino el dinero que extraían del Estado, ahora quieren convulsionar el país con estas movilizaciones. Eso ni es democrático ni es dable en la situación actual. Ellos defienden sus intereses mezquinos, no defienden los intereses del pueblo, defienden sus billeteras, y el Perú se ha librado de muy poco por caer en un régimen chavista”, dijo.