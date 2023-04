Carlos Bruce sobre limpiaparabrisas: "Es un tipo de comercio ambulatorio que se ha vuelto peligroso para las personas"

Sobre la posibilidad que la alcaldía de Lima se sume a esta prohibición, Bruce saludó esta decisión, "no nos olvidemos que estas son actividades ambulatorias ilegales, el comercio ambulatorio, sea cual fuere, no está permitido, por eso no damos una ordenanza, sino un decreto de alcaldía, lo que hacemos es ordenar al serenazgo para que actúe, inclusive usando la fuerza, para erradicar este tipo de comercio ambulatorio, que se ha vuelto peligroso para las personas", indicó.