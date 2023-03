Carlos Jaico sobre operadores de Pedro Castillo: "Querían golpear en la reputación y honor del enemigo identificado"

El ex secretario general de Palacio de Gobierno, Carlos Jaico conversó en Hora y Treinta sobre algunos hechos que vio cuando tenía este cargo durante el gobierno del ex presidente Pedro Castillo, desde el 28 de julio del 2021 y que ejerció por dos meses. Todo esto será narrado en un libro que viene preparando y que lleva como título 'Gabinete en la sombra', en la que se referirá sobre operadores del ex mandatario que buscaban desprestigiar a los enemigos de su gobierno.