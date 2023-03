Carlos Marina sobre denuncia contra Magaly Ruiz: "Le anticipé lo que estaba pasando"

"Indignado por esas palabras de la congresista, teniendo en cuenta que yo le pregunté y le anticipé lo que estaba pasando. Sí, directamente hablé con la congresista Magaly. Yo la busqué y le pregunté si estaba pasando eso (los recortes) y ella me dice que no tiene conocimiento. Conversé con Johnny Romero, quien recibía el dinero, si estaba pasando ello y me dice que no", señaló en Octavo Mandamiento.