Carolina Trivelli: "El Perú está en cuidados intermedios"

"El Perú está en cuidados intermedios. No estamos todavía agonizantes, pero nos han salido enfermedades que se nos han ido complicando. Hoy día, la pobreza no va a bajar en esta coyuntura y está acompañada de un problema de hambre. Entonces es una pobreza distinta a la que teníamos hace cinco años y seguimos tratando de enfrentar, igual como la tratábamos hace cinco años, con lo cual no estamos siendo efectivos", indicó en entrevista a Octavo Mandamiento.