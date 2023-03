Caso ‘Los Cuellos Blancos’: en seis meses se han escuchado y seleccionado todos los audios relevantes, asegura Fiscalía

“Esta es una red. Cuenta con puntos nodales no solamente en el interior del Poder Judicial. Se pensaba que toda organización criminal tiene una sola cabeza, al ser esta una red, lo que se habla son de puntos nodales que están al interior, por ejemplo, de la Corte Superior de Justicia del Callao, otros puntos nodales que estaban al interior de la Corte Suprema, además de otros puntos nodales que se desarrollaban de modo individual y cooperativamente al interior del Consejo Nacional de la Magistratura. Puntos nodales que no estaban necesariamente estaban dentro de lo que son las instancias jurisdiccionales, también era abogados, empresarios. La organización criminal no se reduce solo a la Corte Superior del Callao o la Corte Suprema, hay otros puntos nodales, como Mario Mendoza Díaz”, agregó.