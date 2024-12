Caso Odebrecht: Denuncian a tres fiscales y procuradora

Ambos letrados señalaron que no se investigó de manera conveniente a los implicado en el proceso y firmaron el acuerdo con la constructora brasileña.

En tanto, la procuradora Ad Hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión, defendió el acuerdo de colaboración eficaz entre la Fiscalía y Odebrecht argumentando que este fue crucial para avanzar en múltiples casos de corrupción y que no ha sido perjudicial para el Estado.

"No ha sido mal negocio, no ha sido lesivo para el Estado, puesto que ese acuerdo contiene información que en el momento que fue entregada no se conocía", expresó Carrión.