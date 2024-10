La indagatoria se centrará en un encuentro que, según el ex asesor de Benavides, tuvo lugar entre ambas, en el cual se habría discutido la permanencia de Raúl Alfaro, el ex comandante general de la policía, a cambio de no presentar una denuncia constitucional contra la presidenta relacionada con las muertes durante las manifestaciones a finales de 2022.