Caso Rolex: ¿Qué acciones proponen congresistas contra Dina Bolaurte tras diligencias fiscales?

"Aquí [hay] una señora que ha sido poco inteligente en aceptar regalos que no debería o de ocultar cosas que debió declarar [...] Si uno no tiene nada que ocultar, va y enfrenta las cosas [...] El decir 'sí, voy a hablar' y luego nada, de verdad que, demuestra una admisión de culpabilidad y no sabe salir de este embrollo", remarcó el congresista no agrupado.