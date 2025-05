Castillo: Abogado sugiere uso de IA en video del golpe de Estado

Posible manipulación del video mediante inteligencia artificial

El letrado sostuvo que no existen pruebas periciales que demuestren que la voz e imagen del video correspondan auténticamente al exmandatario. Esto, según la defensa, deja abierta la posibilidad de que se trate de una falsificación digital.

Hernández Medina declaró ante el tribunal: "No fue citado para precisamente dar fe con respecto a que es él. Yo puedo observarlo, puede ser él, puede ser un actor, puede estar presente cualquier otro. Hoy en día, con la inteligencia artificial, todo se puede modificar".

No hay reconocimiento de voz ni imagen, según defensa

El abogado insistió en que Pedro Castillo no ha reconocido como suyas ni la voz ni la imagen que aparecen en el polémico video difundido el 7 de diciembre. "No existe un reconocimiento de voz por parte del señor Pedro Castillo. No existe un reconocimiento de imagen por parte del señor Pedro Castillo", añadió.