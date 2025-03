“El día de hoy estamos aquí, frente al Congreso y a nivel nacional, exigiendo que no se ponga en riesgo la salud de la población”, declaró a Canal N. Según explicó, la normativa otorga a los odontólogos competencias para las cuales no han sido preparados ni calificados.

“Eso es totalmente falso. No se trata de monopolios, sino de la seguridad del paciente. No podemos engañar a la población con argumentos sin sustento técnico. Por ejemplo, yo soy especialista en obstetricia y me capacito unos meses en cirugía laparoscópica, pero eso no me autoriza a operar una vesícula. Cada profesional debe desempeñar las funciones para las que ha sido debidamente formado”, explicó.