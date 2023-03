Colaborador eficaz denunció que Raúl Alfaro habría recibido coima de 65 mil soles

Video donde sale el Español haciendo tiros y el otro donde pasa Dimitri Senmache. El colaborador también ha asegurado que Jorge Hernández habría tenido injerencia en los cambios que se dieron dentro de la Policía en junio de 2022, en supuesta coordinación con el ex ministro del Interior Dimitri Senmache y el ex comandante general de la Policía Luis Vera. Sin embargo, el ex ministro Dimitri Senmache, sólo ha admitido a la fiscalía que se reunió en tres oportunidades con alias “El español”.