Comisión de Fiscalización pasa a condición de investigados a exministros Juan Carrasco y Juan Silva

Julio Favre, presidente del gremio de avicultores, dijo que la exoneración de IGV a algunos productos de la canasta básica no afectará a los pollos que llegan a los mercados de abastos, que supone el 90 % de la producción. "No se moverá ni un centavo". En entrevista con Mario Ghibellini de NPortada dijo que la partida arancelaria debería incluir al pollo vivo y no solo al pollo procesado que llega a algunos puntos de venta.