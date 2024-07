Comisión de Fiscalización: Wilfredo Oscorima se acogió al silencio

“Este caso está judicializado y eso no me permite hablar. De modo, quiero que me comprendan. He venido a la comisión a cumplir con mi deber, no tengo ningún problema en responder temas de gestión. Todas las transferencias que ha recibido el gobierno regional de Ayacucho han sido técnicamente sustentadas. Ayacucho ha sido la menos favorecida en los presupuestos. No estoy pensando que se quieren bajar a Oscorima, pero existen denuncias de los adversarios, opositores, para hacer daño a un gobernador exitoso”, dijo a la prensa tras concluir la sesión de la Comisión de Fiscalización.