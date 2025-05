¿Qué esperar para mañana?

Mañana, miércoles 8 de mayo, está previsto que el cónclave continúe con nuevas votaciones. La primera señal desde la Capilla Sixtina podría darse a las 8:00 a.m. (1:00 a.m. hora peruana). Si en esa votación se elige al nuevo Papa, el humo será blanco. De lo contrario, no habrá fumata a esa hora y la señal llegará más adelante, entre las 11:00 a.m. y el mediodía (4:00 a.m. a 5:00 a.m. en Perú), como parte de la segunda votación matutina.