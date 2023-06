Congresista Kelly Portalatino: "El peor error de Pedro Castillo fue alejarse del partido"

"Cometió un golpe fallido, porque no se concretó. Lamentablemente fue mal asesorado por Betssy Chávez y Aníbal Torres. Es vergonzoso utilizar una imagen de un presidente que no ha tenido buenos asesores. ¿Cuál fue el peor error de Pedro Castillo? Alejarse del partido y excluirlo. No es que no le perdonemos. Es una traición", indicó en entrevista a Octavo Mandamiento.