Congresista Olivos sobre Castillo: “Si hay pruebas sería inminente una vacancia”

Montoya sobre caso "Los Niños" en Ética: "No debió exonerarse a nadie porque a la opinión pública le queda un mal sabor"

El vocero de Renovación Popular cuestionó que no se haya sancionado a los congresistas sindicados como "Los Niños" y a su colega Hernando Guerra García. De otro lado, criticó que la cuñada de Castillo no haya acudido a la Fiscalía. Por último, no descartó que presente una nueva moción de vacancia.