Congresista Pasión Dávila justificó agresión contra colega del Legislativo

“Ese golpe puede ser mal ejemplo, está bien, y el maltrato psicológico y verbal que recibí no contamos, nos saben desde cuándo me maltratan. No pueden abusar del rostro que tengo, de mi humildad. Me mentaron la madre, me llamaron terrorista, del Movadef, ¿eso soy yo?”, dijo el parlamentario en conferencia de prensa.