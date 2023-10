Congresista Rosselli Amuruz sobre fiesta en Lince: "Fue una mala decisión, no la volvería a repetir"

"Si hoy me dieran la opción de elegir no lo haría. Porque fue una mala decisión, no la volvería a repetir. Porque lógicamente sé lo que represento. Opté por acudir a una reunión muy cercano a mí. Me retiré a una hora prudente. Al día siguiente acudí al homenaje de mi colega Nano Guerra, al cual estimo", sostuvo la legisladora.