Congresistas Karol Paredes y Flor Pablo en favor de adelanto de elecciones, pero con las reformas necesarias

Ambas criticaron que este jueves no se lleve a cabo el pleno, como es de costumbre, lo cual reafirma que en el Congreso no tendría la intención de tocar el tema de adelanto de elecciones. La congresista Karol Paredes, dijo que pese a la situación que afronta el país, no saben cuánto podría solucionar un adelanto de elecciones, pues hay agrupaciones que al parecer no se quieren ir, o buscan el modo de consolidarse para elecciones posteriores.