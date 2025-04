Sin embargo, durante su intervención, Aguilar no brindó detalles específicos sobre estos temas, lo que generó incomodidad entre algunos miembros del grupo de trabajo.

El titular de la Contraloría explicó que no había preparado la información solicitada, ya que estos temas no estaban incluidos en la agenda oficial de su comparecencia ante la Comisión.

"No sé qué decir porque no estaba en la invitación. Si me hubieran solicitado esta información con anticipación, la habría preparado", señaló Aguilar, quien evitó profundizar en los detalles de los casos.